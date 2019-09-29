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Восемь человек пострадали при взрыве и пожаре на заводе в украинских Сумах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в Сумах по ул. Линейная 18, на территории завода в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС в 11:55 ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Украина

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