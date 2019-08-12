Медведев и Бердымухамедов осмотрели российский лимузин

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели российский лимузин Aurus Senat, привезенный для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме, после чего туркменский лидер выразил намерение приобрести всю линейку этих автомобилей.

Бердымухамедов встретил главу российского правительства у входа в конгресс-центр "Аваза", где проходит форум, после чего он и Медведев направились к демонстрируемому там же автомобилю.

Ознакомившись с новинкой, Бердымухамедов сказал Медведеву, что Туркменистан намерен приобрести всю линейку автомобилей марки Aurus. Глава российского правительства ответил на это, что "заявка принята".

Автомобиль Aurus Senat цвета Lustre White (Искрящийся белый) был произведен в июле 2019 года специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.

Данная версия автомобиля существует в единственном экземпляре и произведена впервые.

Салон выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей двигатель V8 и электромотор. Суммарная мощность этой установки составляет 660 лошадиных сил. Это обеспечивает трехтонному автомобилю возможность ускориться до 100 км/ч за 6 секунд. Машина оборудована 9-ти ступенчатой коробкой передач, разработанной в России, и современными системами помощи водителю.