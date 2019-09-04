Мантуров назвал причину смены главы "Ауруса"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Смена главы ООО "Аурус", занимающегося проектом автомобиля Aurus, связана с новым этапом в его развитии, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (с 1 июня генеральным директором назначен Адиль Ширинов вместо Герхарда Хильгерта).

"Основная причина заключается в том, что реализация проекта перешла от стадии изучения рынка к стадии производства. К тому же, сам "Аурус" получил партнера в лице Tawazun. Это уже состоявшаяся производственная структура, с подразделениями маркетинга и продаж. Ширинов - один из самых востребованных профессионалов в этой области, у него есть опыт реализации проектов с нуля. Поэтому по итогам закрытого конкурса по отбору руководителя и было принято такое решение", - заявил чиновник в интервью "Ведомостям", опубликованном в среду.

По его словам, к Хильгерту нет "абсолютно никаких" претензий. "Он достойно выполнил свои задачи и помог правильно выстроить маркетинг, позиционирование Aurus", - сказал глава Минпромторга. Хильгерт, "который стоял у истоков создания компании и внес в ее развитие огромный (вклад - ИФ), продолжит сотрудничество с "Аурусом" в статусе советника генерального директора", сообщало ведомство ранее.

"В рамках проекта проделана огромная работа, создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу. Сейчас перед нами стоит задача по развитию индустриального проекта Aurus для увеличения выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов", - заявлял ранее Ширинов, слова которого приводил Минпромторг.

Министерство отмечало, что в приоритетные планы нового генерального директора будет входить подготовка к серийному производству Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ "Алабуга", где с 2021 г. планируется выпускать до 5 тыс. автомобилей в год, а также подготовка всего цикла мероприятий по обеспечению продаж и послепродажного обслуживания, "чтобы соответствовать самым высоким мировым стандартам".

Ширинов - выпускник Нижегородского института иностранных языков, получил дополнительное образование в Международном институте менеджмента (Санкт-Петербург). До назначения в "Аурус" занимал должности замглавы, а также коммерческого директора ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV). Перед этим он отвечал за развитие производственных подразделений компании в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 г. В разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в 2019 г.