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Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов

Глава администрации заявила, что протестующие ведут город в пропасть

Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов
Протестующие в аэропорту Гонконга
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Гонконга второй день подряд прерывает работу из-за протестующих, которые тысячами съезжаются туда с середины дня и устраивают сидячую забастовку, пишет South China Morning Post.

Предприятие до конца дня обслужит только те рейсы, регистрация на которые закончилась в 16:30 по местному времени. Прибывающие рейсы будут принимать по-прежнему. Протестующие сосредоточились в зоне вылета, в зоне прилета пока только около тысячи человек. По громкой связи их уговаривают разойтись.

Днем ранее в середине дня аэропорт полностью прекратил работу по той же причине. Были отменены больше 200 рейсов. Утром сообщалось, что работа предприятия возобновилась, но не вошла в обычный график.

Лидер администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что демонстранты, которые блокируют аэропорт, дороги и нападают на полицейские участки, пытаются посягнуть на принцип главенства закона и ведут город в пропасть, цитирует South China Morning Post. Она сравнила Гонконг с тяжелораненым, которому предстоит долгое восстановление, и отметила, что пострадала репутация города как свободного и экономически стабильного места. Демонстрантам она предложила остановиться и возобновить "искренний диалог" после того, как все успокоится.

Лэм дала понять, что в отставку не собирается. Она заявила, что собирается в своей должности восстанавливать экономику Гонконга и налаживать диалог с людьми.

В Пекине днем ранее заявили, что события в Гонконге носят признаки терроризма.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против решения властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на основную территорию КНР. С тех пор к требованиям протестующих добавились призывы к реформам, к отставке Лэм и к расследованию действий полиции по разгону митингующих.

Гонконг Китай аэропорт Гонконга Кэрри Лэм

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