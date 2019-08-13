Аэропорт Гонконга изменит расписание после акций протеста

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Гонконга изменит расписание рейсов во вторник после восстановления авиасообщения, сообщается на сайте воздушной гавани.

Пассажирам рекомендуется проверять свои рейсы перед тем, как выезжать в аэропорт.

В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила все рейсы в связи с массовыми акциями протеста на его территории. Демонстрации в аэропорту продолжались четыре дня. По данным местной полиции, в понедельник число протестующих достигло 5 тысяч человек.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня. Они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.