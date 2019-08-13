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Украинский суд отказал в аресте судна, поставлявшего топливо Черноморскому флоту РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд отказался арестовывать судно "Мария", которое поставляло топливо доля подразделений Черноморского флота РФ, сообщает базирующаяся в Киеве прокуратура автономной республики Крым.

Согласно сообщению, во вторник Херсонский суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры об аресте судна. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

10 августа в ходе расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на территорию Крыма прокуратура провела обыск в городе Херсон на судне "Мария", на котором перевозились контрабандные нефтепродукты.

По информации крымской прокуратуры, в июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.

Украина Черноморский флот РФ

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