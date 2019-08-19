Украина арестовала танкер, поставлявший топливо в Севастополь

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Херсонский апелляционный суд в понедельник арестовал судно "Мрия" (Mriya), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Суд удовлетворил апелляцию базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной республики Крым на отказ Херсонского горсуда арестовать это судно. С ходатайством об аресте ранее обратился следователь.

Таким образом, определение Херсонского горсуда отменено, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК.

Как сообщалось, государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) призвало Службу безопасности Украины (СБУ) разблокировать работу одного из причалов управляемой им Херсонской нефтеперевалки.

Вечером 10 августа представители СБУ зашли на территорию перевалки, чтобы обыскать пришвартованное к причалу судна Mriya. Оно готовилось к отгрузке дизельного топлива в резервуары предприятия, согласно сообщению ПОНП.

Сотрудники СБУ предоставили судебное постановление об обыске, но в нем указывалось прежнее название судна - Vilga с другим судовладельцем. В связи с этим ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Руководивший обыском следователь СБУ не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году. С тех пор судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся. С 2015 года его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

По сведениям прокуратуры АРК, в июне 2015 года это судно под названием "Вилга"/Vilga поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте судна "Мрия". Прокуратура АР Крым подала апелляционную жалобу.