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Иран начал строить центр по исследованию изотопов на ядерном объекте в Фордо

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Иран во вторник начал строить на ядерном объекте в Фордо исследовательский центр. Он будет специализироваться на разделении стабильных изотопов и на изучении их применения, сообщает агентство Mehr.

Первую фазу строительства планируется завершить 8 апреля 2020 года - накануне Национального дня ядерных технологий Ирана, а вторую - в середине мая 2020 года. Оснащение центра пройдет после сентября того же года.

Изотопы - разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, различающиеся количеством нейтронов. Выделяют два типа изотопов - стабильные и радиоактивные.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп решил продлить истекавший 1 августа срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по трем проектам Ирана, которые подпали под американские санкции - в Фордо, Араке и Бушере.

Об этом решении 1 августа объявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что продление Вашингтоном исключений из санкций в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере облегчит их реализацию, но не решит проблему.

Иран

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