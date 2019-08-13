Иран превысил разрешенный лимит запасов обогащенного урана на 70 кг

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Иране накопили уже 370 кг низкообогащенного урана, тогда как лимит предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), составляет 300 кг. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя Иранской организации ядерной энергии Бехруза Камалванди.

По его словам, Иран "в хорошем темпе" производит обогащенный уран.

Он также отметил, что Иран не будет ограничиваться запасами тяжелой воды в 130 т, лимит которых также устанавливал СВПД. Камалванди добавил, что Иран не экспортирует в больших объемах тяжелую воду, однако имеет доступ к соответствующим рынкам европейских и неевропейских стран.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана. С тех пор Вашингтон неоднократно вводил новые санкции в отношении Ирана.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых соглашением объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.