Суд санкционировал выдворить протестующих из терминала аэропорта Гонконга

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суд Гонконга выдал властям аэропорта Гонконга ордер, который дает им право на выдворение из терминалов гонконгского аэропорта участников протестов, которые блокировали работу международной воздушной гавани, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Издание, однако, не уточняет, какие именно меры разрешено принимать властям аэропорта после того, как о выданном ордере будет публично объявлено.

В ночь на среду демонстранты вновь оккупировали зал отлета международного аэропорта Гонконга, более 300 вылетов были отменены.

Власти Гонконга осуждают насильственные действия протестующих в международном аэропорту.

"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

Администрация информировала, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения.

В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".

Накануне китайские СМИ подвергли критике наиболее активных участников протестных выступлений в Гонконге, назвав их "бандитами", и предупредили, что им не следует ждать компромиссов со стороны властей.

"Любое попустительство или поддержка бандитов, любые попытки их умиротворения или выступления в их оправдание являются оскорблением и дискредитацией гонконгской полиции, стоящей на защите их же родины", - говорится в комментарии агентства "Синьхуа".

В вечернем выпуске новостей в понедельник центральное телевидение Китая назвало протесты "экстремистскими актами насилия, равносильными вопиющему убийству".

Ведущий новостей предупредил: "Когда речь идет о терроризме, не может быть мягкого подхода".

В социальных сетях Китая активно циркулируют сообщения о том, что к граничащему с Гонконгом городу Шэньчжэню стягиваются подразделения вооруженной полиции и военная техника.

Главный редактор Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Weibo, что присутствие на границе сил и средств является сигналом о возможности властей страны пойти на применение силы.

"Если практикующие насилие элементы в Гонконге не понимают этого и не видят концентрации вооруженной полиции в Шэньчжэне, что является сигналом для них, то их действия будут саморазрушительными", - отметил он.

Ху Сицзинь добавил: "Если они не отступят от края обрыва и продолжат подталкивать ситуацию к критической точке, то власть государства может прийти в Гонконг в любой момент".

Официальный Пекин уже заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в своем Twitter: "Наша разведка проинформировала о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу".

Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", - отметил американский лидер.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки Лэм.