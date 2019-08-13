Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская разведка сообщила ему, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом.

Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", - написал Трамп в твиттере.

Президент США называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

"Я надеюсь, что никто не пострадает. Я надеюсь, что никто не будет убит", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста относительно сообщений о том, что Пекин, возможно, готовится дать силовой ответ на действия протестующих в Гонконге.

Официальные китайские СМИ сообщали, что Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом. Были сообщения и в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за продолжающихся протестов. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими. Во вторник полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов. Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу.

Официальный Пекин ранее заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследовать случаи, когда полиция применяла чрезмерно жесткие методы против участников протестов. Кроме этого, были требования отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.