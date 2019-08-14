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Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) ввело для авиакомпаний запрет на провоз на борту самолетов ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015-2017 годов.

Решение о запрете было принято после того, как Apple Inc's сообщило об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов в связи с тем, что их батареи питания перегреваются и это чревато возгоранием.

"FAA известно о отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", – сказал представитель управления, добавив, что " авиакомпании предупреждены об отзыве".

Apple США MacBook Pro

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