Apple отозвала часть MacBook Pro из-за риска возгорания батареи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple отзывает часть 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеями Retina, которые продавались преимущественно с сентября 2015 по февраль 2017 года, из-за угрозы перегрева и возгорания батареи, сообщатся на сайте производителя.

Чтобы узнать, подпадает ли ноутбук под это предупреждение, владельцам нужно ввести его серийный номер в специальную форму на сайте Apple.

Если модель потенциально опасна, пользователям рекомендуют прекратить пользоваться ею и обратиться за бесплатной заменой батареи в авторизованные сервисные центры или магазины компании. Apple предупреждает, что на диагностика и замена батареи может занять одну-две недели.