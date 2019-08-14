Что случилось этой ночью: среда, 14 августа

Предельный возраст эксплуатации для автомобилей и покаяние Facebook

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Комитет Госдумы предложил ввести предельный возраст для автомобилей. Предыдущее предложение в вводе предельного возраста не прошло в парламент. О нормах и наказании пока ничего не известно.

– Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей. Компания нанимала для расшифровки подрядчиков, но пообещала больше так не делать. Сотрудники подрядчиков Facebook чувствовали, что занимаются неэтичными вещами.

– "Краснодар" победил "Порту" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ. Трансляция матча в России сорвалась в последний момент. Следующим соперником "Краснодара" будет греческий "Олимпиакос".

– Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским. Самолет принадлежит к воздушной полиции НАТО. В альянсе не знали, что приблизились к транспорту министра обороны России.