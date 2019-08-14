Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Компания нанимала для расшифровки подрядчиков, но пообещала больше так не делать

Демонстрация перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе с призывом исправить недостатки фейсбука (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.

По данным сотрудников, занимавшихся расшифровкой сообщений, они не знали, где были сделаны эти записи и как они были получены. По их словам, они только слушали разговоры пользователей Facebook, порой непристойного содержания, но не знали, зачем это компании.

В Facebook подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будут этого делать. В компании заявили, что прекратили расшифровку более недели назад, как Apple и Google.

Пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.

В свою очередь, подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения. Facebook не раскрывает пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтична.

среди фирм, занимавшихся расшифровкой сообщений пользователей, компания TaskUs Inc.

Facebook является одним из крупнейших и наиболее важных клиентов TaskUs, но сотрудникам не разрешается публично упоминать, для кого они работают.