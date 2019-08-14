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Украинского замминистра задержали за взятку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Как сообщается в среду на странице НАБУ в фейсбуке, заместитель министра и его помощник требовали от представителя юрлица взятку в размере $1,1 млн за содействие в принятие решении "лицами, уполномоченными на выполнение функций государства". Их задержали при получении части средств - $480 тыс.

Ранее в это день в пресс-службе СБУ сообщили, что у Грымчака проводится обыск.

Со своей стороны министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Украина

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