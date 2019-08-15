Что случилось этой ночью: четверг, 15 августа

Жесткая посадка пассажирского А-321 в "Жуковском", обвинения Болтона в сторону России, отказ Путина передать операторам популярные частоты 5G

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Самолет вылетел из "Жуковского" и вскоре был вынужден сесть из-за пожара в двигателе. Из 226 пассажиров и семи членов экипажа несколько человек получили легкие травмы.

- Болтон обвинил РФ в краже технологий США по разработке гиперзвукового оружия. По мнению советника президента США по вопросам нацбезопасности, к таким разработкам относятся ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком и гиперзвуковые крылатые ракеты.

- Владимир Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G. Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который используется для развития сетей пятого поколения в большинстве стран мира, останется в ведении "Роскосмоса" и Минобороны. В России предлагается использовать другой диапазон - 4,4-4,99 ГГц. Операторы предупреждают, что эксклюзивный сценарий развития технологии будет дороже обходиться стране.

- Казус с топом "Яндекса" заставил ряд депутатов поддержать законопроект Горелкина. Проект предполагает ограничить 20 процентами иностранное участие в "значимых интернет-ресурсах" вроде "Яндекса". Депутатов озадачило, что новостные агрегаторы несколько дней держат в топе информацию, которую официально не раз опровергли, даже не меняя заголовок, так что дезинформация "активно продвигается в общество".

- Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины задержали за взятку. По данным украинских спецслужб, Юрий Грымчак и его помощник требовали от представителя юрлица взятку в размере $1,1 млн. Их задержали при получении части средств - $480 тыс.