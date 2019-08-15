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Болтон обвинил РФ в краже технологий США по разработке гиперзвукового оружия

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Разработки гиперзвукового оружия в России во многом основаны на украденных у США технологиях, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

"Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок - ИФ) - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал Болтон в интервью "Голосу Америки".

Таким образом, советник президента США по нацбезопасности прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".

Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия "пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник", - "ИФ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет во вторник сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

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