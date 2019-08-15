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Ранивший полицейских стрелок из Филадельфии забаррикадировался в доме

Ранивший полицейских стрелок из Филадельфии забаррикадировался в доме
Фото: Reuters

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Один из стрелков в городе Филадельфия (штат Пенсивальния), ранивших шестерых полицейских, забаррикадировался в жилом доме и продолжает отстреливаться, сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что стрельба продолжается уже более трех часов. Полиция ведет переговоры более трех часов.

По данным CNN, в доме находятся несколько заложников.

Ранее стало известно, что в перестрелке в Филадельфии были ранены шестеро полицейских. Полиция прибыла на вызов, связанный с наркотиками.

США

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