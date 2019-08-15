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Полиция эвакуировала находившихся в доме со стрелком в Филадельфии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полицейский спецназ в Филадельфии (штат Пенсильвания) смогли эвакуировать пятерых человек из дома, где забаррикадировался стрелок, сообщает телеканал CNN.

В ловушке на верхних этажах находились двое полицейских и трое гражданских. После завершения эвакуации полиции удалось переговорить со стрелком. Пока что он отказывается выходить мирно.

Стрелок "уже некоторое время" не открывает огонь.

Ранее стало известно, что шестеро полицейских пострадали в результате перестрелки, когда приехали на вызов, связанный с наркотиками. После этого стрелок забаррикадировался в жилом доме, откуда периодически стрелял.

США

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