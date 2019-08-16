КНДР отвергла возможность переговоров по воссоединению с Южной Кореей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пхеньян не намерен продолжать переговоры с Сеулом, это "бессмысленно" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, приводит ЦТАК заявление пресс-секретаря Комитета КНДР по мирному воссоединению родины.

"Осуществление исторической Пханмунджомской декларации в настоящее время зашло в тупик, и возможности для диалога Север-Юг утрачены. Это естественный результат своенравных действий южнокорейского руководителя", - говорится в заявлении.

"Южнокорейские власти хотят ищут улов в неспокойных водах в будущих переговорах КНДР-США и мечтают, что фаза диалога наступит после совместных военных учений сама, как происходит смена времен года. Им лучше отбросить эти бессмысленные желания", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Пхеньяну больше не о чем разговаривать с южнокорейскими властями и незачем садиться за стол переговоров.

Это заявление стало ответом на речь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, посвященную 74-летию освобождения Кореи от колониального господства Японии.

В Пхеньяне Мун Чжэ Ина назвали "наглым парнем", которого "редко встретишь". Северокорейская сторона подчеркивает, что Сеул в настоящий момент проводит военные учения против КНДР. "Есть ли у него совесть, чтобы говорить об атмосфере диалога, мирной экономике и механизме поддержания мира", - говорится в сообщении.

Мун Чжэ Ин в своей речи призывал скорее возобновить переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Также он выразил надежду на третий саммит лидеров двух стран.

Пханмунджомская декларация была подписана по итогам межкорейского саммита в приграничном пункте Пханмунджом. В ней стороны обязуются прекратить враждебную деятельность на Корейском полуострове и заключить мирный договор.