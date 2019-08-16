Что случилось этой ночью: пятница, 16 августа

Новое задержание на почте из-за лекарств, интерес Трампа к покупке Гренландии и пуски ракет в КНДР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп обсуждал со своими советниками покупку Гренландии. Источники The Wall Street Journal утверждают, что президент США просил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки. При этом газета отмечает, что пока неясно, серьезны ли намерения Трампа и насколько далеко он готов зайти.

Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для ребенка-эпилептика. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Женщина заказала из-за рубежа по интернету фризиум, который ее ребенку назначил врач. При получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы. В СПЧ пообещали разобраться с задержанием.

КНДР снова запустила неопознанные ракеты. Как сообщило южнокорейское военное командование, две ракеты были запущены в направлении Японского моря. Этот пуск стал уже шестым менее чем за месяц. Почти одновременно с пуском ракет северокорейское агентство ЦТАК опубликовало заявление, в котором Пхеньян проинформировал об отказе от диалога с Сеулом. Южная Корея в свою очередь потребовала от КНДР прекратить запуски.

В Приморье ожидают пика тайфуна "Кроса". Шесть сел в регионе отрезаны из-за ливневых паводков, вызванных тайфуном. Восстановить подъезд к ним пока не получается. Кроме того, сотни иностранных судов были вынуждены укрыться от непогоды в приморских бухтах. Некоторые из них подавали сигнал бедствия.

Андрей Рублев победил Роджера Федерера на турнире в Цинциннати. Эта победа обеспечила российскому теннисисту выход в четвертьфинал турнира. Следующим соперником Рублева станет его соотечественник - Даниил Медведев.