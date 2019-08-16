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У берегов Камеруна захвачено грузовое судно с россиянами на борту

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - У берегов Камеруна захватили грузовое судно, среди членов экипажа которого были трое россиян, сообщает МИД РФ.

По данным ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия" уточняет, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых - трое граждан Российской Федерации.

По сообщениям посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца принимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

Камерун

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