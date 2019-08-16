Поиск

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна
Судно "Мармалайта"
Фото: страница компании MarConsult Schiffahrt в Facebook

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа судна MarMalaita, захваченного в районе камерунского порта Дуала. Об этом сообщает владелец судна компания MarConsult Schiffahrt.

Национальность похищенных членов экипажа не уточняется. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта". Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечалось, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан РФ.

Камерун

Новости по теме

Новости

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Военные показали первые испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Что случилось этой ночью: пятница, 16 августа

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

КНДР отвергла возможность переговоров по воссоединению с Южной Кореей

КНДР снова запустила неопознанные ракеты

КНДР снова запустила неопознанные ракеты

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');