Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

Судно "Мармалайта" Фото: страница компании MarConsult Schiffahrt в Facebook

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа судна MarMalaita, захваченного в районе камерунского порта Дуала. Об этом сообщает владелец судна компания MarConsult Schiffahrt.

Национальность похищенных членов экипажа не уточняется. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта". Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечалось, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан РФ.