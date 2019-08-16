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Премьер Грузии объявил о переломе в борьбе с мраморным клопом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что борьба с мраморными клопами (азиатские щитники), которые в последние годы нанесли серьезный ущерб экономике страны, повредив ореховые плантации, а также цитрусовые и фруктовые сады, практически подошла к концу.

"В этом году мы уже можем смело сказать, что проблема мраморного клопа близка к решению, и этот год является переломным", - заявил Бахтадзе в пятницу на встрече с фермерами - производителями лесных орехов (фундука).

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По его словам, из-за нашествия мраморных клопов Грузия оказалась перед серьезным вызовом, но "совместными усилиями удалось сделать невозможное и урожай орехов в этом году будет больше, нежели еще несколько месяцев назад представляли себе даже самые оптимисты".

В Грузии в этом году планируют собрать до 45 тыс. тонн фундук - вдвое больше, чем в прошлом году.

Глава правительства поблагодарил американских партнеров за финансовую и техническую помощь в борьбе с мраморными клопами.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

Грузия

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