Ученые отметили, что борьба с мраморным клопом в Грузии войдет в историю энтомологии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава международной научной миссии, прибывшей в Грузию с целью изучения накопленного в стране опыта по борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), Билл Лингрен заявил, что этот опыт войдет в историю энтомологии как путеводитель и руководство к действию.

По его словам, в Грузии совместными усилиями государства и фермеров с учетом опыта других стран "создана уникальная система". Она помогла в кратчайшие сроки получить значительные результаты в борьбе с мраморными клопами, сказал заявил Лингрен журналистам в четверг в Тбилиси перед началом международной конференции "Азиатские щитники - глобальный вызов".

По его словам, в рамках научной миссии в Грузии собрались ведущие в мире энтомологи, работающие по вопросам борьбы с этими насекомыми-вредителями.

Цель научной миссии - создать базу данных, которая позволит использовать программу, разработанную совместно Агентством США по международному развитию (USAID) и Национальным агентством продовольствия Минсельхоза Грузии, сказал глава миссии.

При этом он подчеркнул, что благодаря эффективному сотрудничеству и партнерству, эти организации сделали большой шаг вперед в борьбе с азиатским щитником.

По его словам, программа Грузии "удивительна, одна из лучших и будет включена в историю энтомологии в качестве руководства к действию".

Ученый отметил, что благодаря программе в борьбу с этими вредителями были включены все звенья - государственные структуры, органы местного самоуправления, фермеры, пчеловоды. "Я видел ущерб, нанесенный азиатскими щитниками в Грузии в 2017-2018 годах, когда фундук почти исчез. И в этом году я рад, что уникальное качество фундука в Грузии возвращается к своему первоначальному уровню, увеличен урожай", - заявил Лингрен.

В рамках научной миссии ее участники побывали в регионах на западе Грузии, где на местах знакомились с мерами по борьбе с мраморными клопами, встречались с фермерами.

В конференции "Азиатские щитники - глобальный вызов" участвуют ведущие энтомологи из США, Европы и Австралии, стран Черноморского региона, представители научных и деловых кругов Грузии. Ее организаторами являются USAID, а также Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.

В 2017 году мраморные клопы нанесли большой ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству Грузии. На больших площадях были уничтожены урожаи фундука, кукурузы, цитрусовых и фруктовых садов на западе страны. Затем вредители добрались до Тбилиси.

В 2018 году в Грузии удалось значительно сократить ареал распространения опасных вредителей. В 2019 году в рамках государственной программы на борьбу с этим насекомым выделено 45 млн лари (около $17 млн). Они будут направлены на защиту от них сотен тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, занятых под ореховые и цитрусовые плантации, кукурузные поля и фруктовые сады.

Поля обрабатываются безопасными для населения химическими препаратами с использованием технологии термического распыления и холодного опрыскивания. Кроме этого, устанавливаются специальные ловушки, так называемые феромоны. Они размещаются практически по всей территории страны. Кроме того, в этом году и самим фермерам раздали аппараты для проведения работ по опрыскиванию, а также по льготным ценам они приобретают пестициды высокого качества.

В Грузии 2019 год называют переломным в борьбе с мраморными клопами.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии эти насекомые-вредители впервые появились в 2015 году.