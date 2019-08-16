Кремль пригласил на 75-летие Победы Джонсона, Трампа, Макрона и Ким Чен Ына

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, приглашения Джонсону и Ким Чен Ыну были направлены 15 августа.

Французская сторона подтвердила, что Макрон приедет в Москву, добавил чиновник.