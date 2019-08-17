КНДР испытала новое оружие

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея провела испытания "нового вида оружия", процессом руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ученые, работающие в интересах национальной обороны, как показали испытания, продемонстрировали отличные результаты, которые помогли укрепить уверенность в этой системе оружия", - отметило агентство.

Оно процитировало заявление Ким Чен Ына по итогам испытаний: "Цель нашей партии в области оборонного строительства - создать непобедимые военные возможности, благодаря которым никто не осмелится на провокации. Все должны помнить, что это основной план партии и решительная воля к укреплению оборонного строительства, это позволит нам обладать мощью, достаточной для того, чтобы препятствовать провокациям против нас, предпринимаемым любыми силами".

ЦТАК не конкретизировал, какое именно оружие было испытано.

Как сообщило южнокорейское военное командование, КНДР в пятницу осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, снаряды были выпущены из его восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков, оставаясь в состоянии готовности", - говорится в кратком релизе ОКНШ.

Позднее военные сообщили, что "снаряды" пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс км в час - ИФ).

Прекратить пуски "неопознанных снарядов", как назвали в пятницу пуски КНДР двух ракет, потребовала канцелярия президента Южной Кореи, Она предупредила северокорейскую сторону, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации военной напряженности в районе Корейского полуострова.

В сообщении говорится, что офис президента Мун Чжэ Ина Муна провел брифинг по итогам часового чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности (СНБ), созванного в связи с пусками Северной Кореей ранее в пятницу двух "неопознанных снарядов" в Японское море.

В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу, 11 августа, в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные военные учения.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ракетные пуски КНДР, являются нарушением резолюций СБ ООН и представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных в Азии американских военных.

В то же время он сказал, что, хотя испытания Северной Кореей баллистических ракет малой дальности противоречат резолюциям СБ ООН, они не нарушают обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу на первом саммите США-КНДР в Сингапуре.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пояснил журналистам, что США все же отдают приоритет дипломатическому решению северокорейской проблемы, поэтому избегают жесткой реакции на ракетные пуски Пхеньяна из опасений, что это может навредить переговорному процессу.