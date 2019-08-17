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Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Удар молнии на пляже на западе Кубы унес жизни пяти человек, сообщила в пятницу газета Granma.

Жертвами стали двое взрослых и трое детей. Все погибшие – кубинцы. Еще один человек пострадал, он отправлен в больницу.

Тела погибших обнаружили под деревом, под которым они пытались укрыться от дождя на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны.

Сезон дождей на Кубе приходится на период с мая по октябрь. В это время островное государство чаще всего сталкивается с грозами, которые сопровождаются ударами молний.

Куба

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