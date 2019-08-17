Рассмотрение дела Грымчака на Украине назначили на субботу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа, сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш в своем фейсбуке.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа ) на 10:00", – написала Матяш.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство ... Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования ", – пояснила адвокат.