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Рассмотрение дела Грымчака на Украине назначили на субботу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа, сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш в своем фейсбуке.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа ) на 10:00", – написала Матяш.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство ... Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования ", – пояснила адвокат.

Юрий Грымчак Татьяна Матяш

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