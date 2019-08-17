СК по Петербургу проверит сообщения об избиении полицейским кандидата в мундепы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге следователи проводят проверку по факту возможного нападения сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты. Проверку начали после появления сообщений об инциденте в соцсетях и СМИ.

Как подчеркивают в СКР, в ближайшее время женщину допросят, ей также будут разъяснены нормы законодательства об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

По итогам проверки при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

В ночь на 17 августа в интернете появилась информация о том, что полицейский избил кандидата в депутаты муниципалитета "Ульянка" (Кировский район) от партии Роста. По данным СМИ, женщина вступилась за своего агитатора, у которого возник конфликт с полицией, после чего получила от одного из правоохранителей удар в живот. Издание "Фонтанка.ру" сообщает, что пострадавшую госпитализировали, у неё диагностировали закрытую травму живота и удар передней брюшной стенки.

Пресс-служба регионального МВД в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что по данному факту проводится проверка, по её предварительным результатам, распространенная информация не соответствует действительности. Показания свидетелей подтверждают, что полицейский действовал в рамках закона.