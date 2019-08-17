Врачи не нашли повреждений у кандидата в депутаты, якобы избитой полицейским в Петербурге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В результате медицинского обследования кандидата в муниципальные депутаты в Петербурге, которая заявила, что ее избил сотрудник полиции, повреждений не обнаружено, сообщают в субботу медики.

Как рассказали "Интерфаксу" в городской больнице №26, женщина вызывала "скорую", ее доставили в клинику, сделали УЗИ. Никаких повреждений врачи не обнаружили, ей предложили остаться в стационаре, но она отказалась и покинула медучреждение, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СКР начал проверку по факту возможного нападения полицейского на кандидата в депутаты муниципалитета "Ульянка" (Кировский район) от партии Роста. Соответствующая информация появилась в соцсетях и СМИ в ночь на 17 августа.

Согласно ей, женщина вступилась за своего агитатора, у которого возник конфликт с полицией, после чего получила от одного из полицейских удар в живот. СМИ утверждали, что пострадавшую госпитализировали с травмами.

Пресс-служба регионального главка МВД в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что по данному факту проводится проверка, по ее предварительным результатам, распространенная информация не соответствует действительности. Показания свидетелей подтверждают, что сотрудник полиции действовал в рамках закона.