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Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Полиция Одесской области выдвинула несколько версий о причинах пожара, среди которых, возгорание проводки в щитовой, поджог с целью скрыть убийство и неосторожное обращение с огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за тем, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Украина Одесса

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