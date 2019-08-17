Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Полиция Одесской области выдвинула несколько версий о причинах пожара, среди которых, возгорание проводки в щитовой, поджог с целью скрыть убийство и неосторожное обращение с огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за тем, чтобы виновные понесли справедливое наказание.