Владелец одесского отеля, где в пожаре погибли девять человек, задержан

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Одессе правоохранители задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, где накануне произошел пожар, в результате которого погибло 9 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области Украины.

В настоящее время прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек. Позднее сообщили о девятой жертве, погибшей на пожаре.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после пожара в одесской гостинице поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев. Президент Украины Владимир Зеленский обещал справедливое наказание для виновных в пожаре в одесской гостинице.