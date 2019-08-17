В Стамбуле при наводнении погиб человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, один человек погиб, передает агентство Associated Press и турецкое ТВ.

Тело погибшего мужчины обнаружили в затопленном подземном переходе города.

Из-за сильного затопления улиц в городе нарушено движение дорожного транспорта, приостановлено железнодорожное движение, а также служба перевозок на пароме через Босфор.

Сильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула, на многих улицах повалены деревья.