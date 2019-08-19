Поиск

СМИ сообщили о неоднократных призывах Трампа к морской блокаде Венесуэлы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал разместить корабли ВМС США вдоль береговой линии Венесуэлы, чтобы прекратить поступление товаров в страну и из нее, пишет Axios со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников администрации американского президента.

По их словам, данное предложение они либо слышали лично от Трампа, либо узнали о нем от других лиц.

Собеседники издания утверждают, что впервые президент США предложил установить блокаду полтора года назад, а несколько недель назад вернулся к этой идее.

"Он (Трамп - ИФ) буквально только что сказал, что мы должны расположить корабли там и установить военно-морское эмбарго", - сказал один из источников, слышавший комментарии Трампа.

Переворот в Венесуэле

Он также выразил мнение, что глава Соединенных Штатов рассчитывает установить блокаду Венесуэлы по аналогии с Кубой в 1962 году. "Но Куба - это остров, а Венесуэла - это огромная береговая линия. И в случае с Кубой мы знали, чего пытались не допустить. Но вот о чем мы говорим в ситуации с Венесуэлой?" - отметил собеседник.

Он добавил, что для реализации этой идеи потребуются огромные ресурсы, которые вряд ли может предоставить ВМС США.

Остальные собеседники также сообщили, что Пентагон не воспринял эту идею всерьез, в том числе потому, что она непрактична и не имеет под собой юридического обоснования.

Ранее в этом месяце Трамп, отвечая на вопрос журналиста, заявлял, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция встали на сторону действующего президента страны Мадуро.

Дональд Трамп США Венесуэла

Новости

Associated Press узнало о тайных переговорах США с лидером социалистов Венесуэлы

Торгпред РФ заявил о желании Москвы заключить торговую сделку с Лондоном

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Трамп признал, что США рассматривают приобретение Гренландии у Дании

Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии

Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии

Общественники насчитали 1,7 млн участников протестов в Гонконге

Общественники насчитали 1,7 млн участников протестов в Гонконге

Гибралтар не нашел причин задерживать иранский танкер по запросу США

Десять тысяч человек лишились домов из-за пожара в столице Бангладеш

Десять тысяч человек лишились домов из-за пожара в столице Бангладеш

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на акцию под проливным дождем

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на акцию под проливным дождем

Один из ближайших соратников молдавского олигарха Плахотнюка покончил с собой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');