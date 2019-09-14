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Прокуратура Венесуэлы расследует связи Гуайдо с наркобаронами Колумбии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - О начале расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, объявила прокуратура Венесуэлы.

Поводом для начала расследования послужила демонстрация министерством внутренних дел Венесуэлы по государственному телевидению страны фотографий Гуайдо, на которых он изображен с двумя известными колумбийскими наркобаронами.

Сам Гуайдо объяснил журналистам появление фото тем, что во время его пребывания в Колумбии два человека попросили разрешения сфотографироваться с ним, и он согласился. При этом оппозиционер утверждает, что не знал, кто эти люди.

Колумбийская полиция подтвердила, что люди, запечатленные на фотографиях с Гуайдо, являются известными членами военизированной организации "Растрохос", которая занимается транспортировкой наркотиков по Колумбии, включая граничащие с Венесуэлой районы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в столице, заявил, что появление фотографий вызвало "грандиозный скандал" в Колумбии, а сами фотографии являются свидетельством "криминального союза Гуайдо с бандой наркоторговцев".

В то же время, президент Колумбии Иван Дуке заявил журналистам, что независимо от существования фотографий, Гуайдо является "титаном, героем, который борется за демократию в своей стране".

Венесуэла Хуан Гуайдо Колумбия

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