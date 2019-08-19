В Минске неизвестные "заминировали" аэропорт, железнодорожный вокзал и три гостиницы
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения о бомбах, заложенных в аэропорту "Минск-2", в городском железнодорожном вокзале и в гостиницах "Юбилейная", "Беларусь" и "Гарни", сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в соцсетях.
Предупреждения об угрозе взрыва пришли в эти организации по электронной почте. МВД организовало проверку всех объектов и эвакуацию персонала. На место выехали саперы и оперативники.
Информация (https://t.co/Nr2h0JW41b) о минировании: письмо аналогично содержания поступило и на электронный адрес гостиницы "Юбилейная", аэропорта "Минск-2" и столичного ж/д вокзала pic.twitter.com/pP5BHXftGY— МВД Беларуси (@mvd_by) August 19, 2019