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В Минске неизвестные "заминировали" аэропорт, железнодорожный вокзал и три гостиницы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения о бомбах, заложенных в аэропорту "Минск-2", в городском железнодорожном вокзале и в гостиницах "Юбилейная", "Беларусь" и "Гарни", сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в соцсетях.

Предупреждения об угрозе взрыва пришли в эти организации по электронной почте. МВД организовало проверку всех объектов и эвакуацию персонала. На место выехали саперы и оперативники.

Минск МВД Белоруссия Минск-2 Юбилейная Гарни

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