В Москве эвакуировали детскую психиатрическую больницу из-за угрозы взрыва

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Москве из здания детской психиатрической больницы имени Сухаревой эвакуировали около 150 человек, в том числе 120 детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он объяснил это сигналом об угрозе взрыва в учреждении.

Сейчас в здании проходит проверка.

Ранее группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму поправки об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона. Законопроект в том числе предусматривает запрет на передачу сообщений лиц, не прошедших идентификацию, а также обязывает владельцев почтовых сервисов блокировать передачу сообщений с запрещенным или незаконным контентом. Авторы поправок считают, что это поможет бороться с рассылками ложных сообщений об угрозе терактов на различных объектах.