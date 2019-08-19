В ДНР заявили о применении под Иловайском только трофейной украинской техники

Там сообщают, что танки Т-72 были на вооружении не только у России, но и у украинских военных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Донецке отрицают участие российских танков в сражении под Иловайском в 2014 году.

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные на основе трофейной украинской техники. Российские танки там не применялись.

"Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась", - сказал Басурин.

Он не отрицает возможного участия в сражении танков Т-72. "На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", - сказал Басурин.

Газета The Guardian в понедельник сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году.

По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи утверждают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

Как сообщает британская газета, данные о предполагаемом участии российских военных в боях под Иловайском планируется использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека.