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Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском

Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Кошка на фоне сгоревшей машины в Иловайске. Сентябрь 2014 года
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.

По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи утверждают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В видео Forensic Architecture говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском велись в августе между представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и силовыми структурами Украины.

Киев неоднократно заявлял, что в боях против украинской армии участвовали российские военные. РФ все обвинения отвергла.

РФ Украина Иловайск

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