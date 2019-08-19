Турция заявила, что удар по ее конвою в Идлибе противоречит договоренностям с РФ

В Анкаре заявляют, что колонна следовала на турецкий наблюдательный пункт в Идлибе, а не к боевикам в Хан-Шейхун

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны Турции осудили в понедельник авиаудар по своей автоколонне в сирийской провинции Идлиб и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на выдержки из документа оборонного ведомства.

По данным турецкой стороны, в результате атаки на конвой турецкой техники в "зоне деэскалации" погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

При этом согласно версии министерства, автоколонна следовала в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе.

Ранее агентство EFE сообщило со ссылкой на близкие к сирийской оппозиции источники, что автоколонна из почти 30 транспортных средств, везущих оружие из Турции, остановилась в районе сирийского города Мааррет-эн-Нууман.

По данным агентства, причиной остановки стали авиаудары. Автоколонна, в которой, предположительно, было 25 автомобилей, двигалась по шоссе Дамаск-Алеппо, когда начался обстрел расположенного неподалеку района, отмечает агентство.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

По данным ряда СМИ, вооружение перевозится на бронетранспортерах.

EFE сообщало со ссылкой на очевидцев, что погиб один мятежник из сил, поддерживаемых Анкарой, ранения получили еще несколько человек.

Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), чтобы помочь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

В ночь на понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции. По данным EFE, бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун.