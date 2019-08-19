Жену Нетаньяху раскритиковали за ее поведение на Украине

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (в центре справа) и Сара Нетаньяху в Киеве Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Супруга премьера Израиля Сара Нетаньяху подверглась в понедельник резкой критике со стороны пользователей соцсетей из-за сообщений о несдержанном и неуважительном поведении на борту самолета и по прибытию на Украину.

По данным израильских СМИ, у супруги премьера вызвал гнев тот факт, что командир воздушного судна не поприветствовал ее лично на борту по громкой связи, а пожелал приятного полета всем пассажирам. Сара Нетаньяху в гневе поднялась со своего кресла и потребовала пустить ее к командиру. Однако, как отмечается в сообщениях, сотрудники службы безопасности не позволили ей это сделать. Позже командир судна вновь произнес речь перед вылетом, отдельно поприветствовав Сару Нетаньяху.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что информация о претензиях супруги премьера к экипажу искажена, а ее спора со службой безопасности вообще не было. В то же время пресс-служба Нетаньяху пояснила, что во время полета произошло "недопонимание, которое было немедленно прояснено".

Возможно, она была не в настроении... Может, запамятовала о хлебосольных традициях... Или просто не была голодна? В любом случае, видео не осталось незамеченным.



Итак, смотрим: Сара Нетаньяху вместе с супругом — премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху — по прилёту в Киев. pic.twitter.com/qb52t1SbEb — Москва 24 (@infomoscow24) August 19, 2019

Однако на этом проблемы супруги премьера Израиля не закончились. В соцсетях и СМИ распространили видео момента прибытия Сары и Биньямина Нетаньяху в Киев. Супругов встретили девушки в национальных нарядах с караваем хлеба и с солью. Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, попробовал его, а второй отдал супруге. Сара Нетаньяху демонстративно бросила хлеб на землю. В соцсетях по этому поводу начали шутить на тему низкоуглеводной диеты, при которой запрещают есть хлеб.

Кроме того, эта история получила широкое освещение как в ведущих израильских, так и в иностранных СМИ.

Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вторник израильский премьер, как ожидается, проведет переговоры в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом.