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Жену Нетаньяху раскритиковали за ее поведение на Украине

Жену Нетаньяху раскритиковали за ее поведение на Украине
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (в центре справа) и Сара Нетаньяху в Киеве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Супруга премьера Израиля Сара Нетаньяху подверглась в понедельник резкой критике со стороны пользователей соцсетей из-за сообщений о несдержанном и неуважительном поведении на борту самолета и по прибытию на Украину.

По данным израильских СМИ, у супруги премьера вызвал гнев тот факт, что командир воздушного судна не поприветствовал ее лично на борту по громкой связи, а пожелал приятного полета всем пассажирам. Сара Нетаньяху в гневе поднялась со своего кресла и потребовала пустить ее к командиру. Однако, как отмечается в сообщениях, сотрудники службы безопасности не позволили ей это сделать. Позже командир судна вновь произнес речь перед вылетом, отдельно поприветствовав Сару Нетаньяху.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что информация о претензиях супруги премьера к экипажу искажена, а ее спора со службой безопасности вообще не было. В то же время пресс-служба Нетаньяху пояснила, что во время полета произошло "недопонимание, которое было немедленно прояснено".

Однако на этом проблемы супруги премьера Израиля не закончились. В соцсетях и СМИ распространили видео момента прибытия Сары и Биньямина Нетаньяху в Киев. Супругов встретили девушки в национальных нарядах с караваем хлеба и с солью. Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, попробовал его, а второй отдал супруге. Сара Нетаньяху демонстративно бросила хлеб на землю. В соцсетях по этому поводу начали шутить на тему низкоуглеводной диеты, при которой запрещают есть хлеб.

Кроме того, эта история получила широкое освещение как в ведущих израильских, так и в иностранных СМИ.

Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вторник израильский премьер, как ожидается, проведет переговоры в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Украина Израиль Сара Нетаньяху Биньямин Нетаньяху

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