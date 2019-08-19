В офисе Зеленского вступились за критикуемую в соцсетях жену Нетаньяху

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Супруга премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, полагают в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - отметили в понедельник в пресс-службе Офиса президента в ответ на вопрос "Интерфакса".

Ранее в интернете появилось видео, на котором супруга главы израильского правительства бросает на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь". За этот поступок Сару Нетаньяху раскритиковали в соцсетях.