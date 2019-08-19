СК Белоруссии возбудил уголовное дело о серии "лжеминирований" в Минске

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в различные организации с утра поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщила в середине дня пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности по фактам "минирования" пяти гостиниц, вокзала и аэропорта.

Ранее утром в МВД сообщили, что для проверки сообщений об угрозе взрыва начались проверки аэропорта "Минск-2", городского железнодорожного вокзала и трех гостиниц. Проверка ничего подозрительного в зданиях не обнаружила. Затем Чемоданова сообщила, что угрозы о взрывах продолжают поступать и что полиция и саперы проводят проверки в торговых центрах, гостиницах и других учреждениях.

В середине дня стали поступать сообщения о бомбах в редакциях СМИ и крупных торговых центрах. Крупное интернет-издание "Onliner.by" сообщило, что поступила угроза о минирования его редакции. По его сведениям, также в городе эвакуировали людей из торговых центров Dana Mall, Galleria, Galileo, "Столица", а также из гостиницы "Пекин".