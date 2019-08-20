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Умер основатель "датской IKEA" миллиардер Ларс Ларсен

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Дании в возрасте 71 года умер миллиардер Ларс Ларсен, основатель сети магазинов для дома Jysk. Он умер у себя дома в Силкеборге 19 августа в кругу семьи, подтвердили Forbes в пресс-службе компании.

За два месяца до смерти Ларсен ушел с руководящего поста в своей компании, поскольку ему диагностировали рак печени.

В 1979 году Ларсен открыл первый магазин, быстро создал сеть, и теперь у Jysk больше 2700 магазинов в 52 странах, в которых работает в общей сложности 23 тысячи человек. В Германии и Австрии магазины сети работают под брендом Dänisches Bettenlager.

В 2009 году, к 30-летию компании Ларсен выпустил за свой счет книгу "30 лет с Jysk (30 år med Jysk), и разослал по экземпляру во все домохозяйства Дании, еще одну книгу он так же распространил пятью годами ранее. Книги стала изданиями №1 в стране.

Кроме ритейлера Jysk бизнесмену через Lars Larsen Group также принадлежали другие мебельные предприятия, суши-бары и отели. По оценке Forbes, его состояние достигло $4,4 млрд.

Дания Ларс Ларсен Jysk

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