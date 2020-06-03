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В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.

Ритейлер, которого называют датским конкурентом IKEA, сообщил на своей странице в инстаграме об открытии 3 июня магазина в московском ТЦ "Тройка". Также в России работает интернет-магазин.

Ранее открытие магазина было запланировано на ноябрь, однако выход на российский рынок пришлось отложить из-за введенных ограничений на фоне COVID-19. С 1 июня в Москве после перерыва возобновил работу непродовольственный ритейл.

Первый магазин JYSK был открыт в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась до 2 903 магазинов в 52 странах. В Германии и Австрии магазины сети работают под брендом Dänisches Bettenlager.

Москва JYSK

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