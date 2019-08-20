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Лондон выразил тревогу на фоне задержания в Китае сотрудника гонконгского консульства

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - МИД Великобритании заявил о серьезной озабоченности сообщениями о возможном задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан при возвращении в Гонконг из Шэньчжэня", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Сотрудник консульства Саймон Чэн не вернулся в Гонконг 9 августа, как планировалось, после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.

О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.

В Гонконге на протяжении нескольких месяцев проходят антиправительственные протесты. Первоначально активисты выступали против законопроекта, позволявшего властям Гонконга выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Позднее повестка протестов расширилась. В последние дни акции проходят без столкновений с полицией.

Великобритания Китай Гонконг

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