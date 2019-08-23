Семья сотрудника гонконгского консульства усомнилась в его задержании из-за проститутки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Семья задержанного китайскими властями сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна считает выдуманными обвинения в том, что тот мог нарушить закон о проституции, сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.

"То, что он заплатил проститутке - выдумка", - говорится в заявлении семьи Чэна, опубликованном в фейсбуке.

Один из друзей Чэна в разговоре с The Daily Telegraph назвал обвинения против него ужасными и отметил, что Чэн - это "милый, благонравный человек с правильными нравственными убеждениями".

Ранее китайские власти сообщили, что 28-летний сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн был задержан за нарушение китайского закона. Его задержали на 15 суток в Шэньчжэне.

Официально китайские власти не сообщали, за что именно задержали Чэна. Затем китайская государственная газета Global Times сообщила, что сотрудник британского консульства был задержан за визит к проститутке.

Сотрудник консульства не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где участвовал в одном из мероприятий. О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.