Асад попросил помочь с учителями русского языка для защиты от западной культуры

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад попросил Россию оказать поддержку в подготовке преподавателей русского языка для сирийцев, сообщил координатор по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

"Асад заявил на встрече во вторник, что расширение изучения русского языка в Сирии поможет решить важную проблему - отдалить сирийцев от западной культуры", - сказал Саблин во вторник по телефону журналистам по итогам встречи с президентом САР.

Депутат добавил: "Проблема арабских стран, как сказал Асад, заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, вторая половина тяготеет к западной культуре".

"То есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других Америка. И это настоящий арабский тупик, из которого нужно выходить. На фоне такого разделения люди ненавидят друг друга. И руководство Сирии должно давать им альтернативу и отрывать от западной культуры и от ваххабизма, считает Асад", - сообщил Саблин.

По его словам, "в целом в ходе встречи было отмечено, что связи между нашими народами становятся все крепче и крепче, и многие сирийцы хотят учить русский язык, но есть проблема с преподавателями".

"В настоящее время из-за отсутствия достаточного числа преподавателей нет возможности расширить преподавание русского в Сирии, и Асад попросил нас подключиться к решению этой проблемы", - сказал Саблин.

По его словам, Асад выразил понимание, что "Россия не может прислать преподавателей для всех школ в Сирии, но, возможно, мы могли бы рассмотреть вопрос о создании каких-то центров для изучения русского языка в САР или организовать какие-то курсы для сирийцев, которые даже с начальным знанием русского языка могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей, для студентов".